Редкий краснокнижный лотос нашли на новой территории в Казахстане

В Атырауской области специалисты обнаружили новый участок произрастания лотоса, занесенного в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что редкое растение нашли в естественной среде вдоль протоки Перетаска, недалеко от села Таскала, которое административно относится к Атырау.

Находку сделали сотрудники отдела науки и мониторинга Государственного природного резервата "Акжайык" во время полевых исследований. В момент обследования лотос находился в фазе активного цветения.

По данным специалистов, новый участок расположен примерно в 3-4 километрах от левого кластера резервата. На месте были проведены фотофиксация и экологическая оценка территории.

Экологи отмечают, что обнаружение нового места произрастания краснокнижного лотоса имеет большое значение. Такая находка свидетельствует о сохранении биоразнообразия региона и благоприятном состоянии природной экосистемы.

В Казахстане увидеть цветущие лотосы в дикой природе и на искусственных искусственных водоемах можно в двух основных регионах – в Атырауской области и близ Алматы. Сезон их цветения длится короткий период: с середины июля по конец августа.

Немного ранее специалисты Коргалжынского государственного природного заповедника опубликовали занимательную публикацию, объяснив, что такое перекати-поле и какое растение его образует.