Добро по пути к Алаколю: казахстанцы спасли двух измученных жарой пеликанов

Казахстанцы спасли двух обессиленных пеликанов, которых нашли на обочине трассы по дороге к Алаколю, сообщает Zakon.kz.

Видео неравнодушные жители разместили в социальных сетях. В кадре видно, как птиц сначала напоили водой из бутылок. А после и вовсе была спасательная операция.

Птиц поместили в машину и отвезли их к ближайшему водоему.

Стоит отметить, что в предыдущие дни температура воздуха в Казахстане поднималась до +48°C.

"Может, перекантуются тут до ночи, а потом по звездам полетят на озеро Алаколь. Если что, вам туда, парни!" – обратился к пернатым автор видео.

Известно, что на Алаколь-Сасыккольской системе озер обитает около 3 000 пеликанов двух видов, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Эти крупные водоплавающие птицы прилетают в Алакольскую котловину в конце марта для размножения и улетают на зимовку в конце октября.

Орнитологи Алакольского государственного природного заповедника ведут строгий учет популяции:

Кудрявый пеликан. По официальным данным мониторинга, на охраняемых островных зонах и в камышовых зарослях зарегистрировано 1 073 особи;

Розовый пеликан. В озерной системе Мынколь (часть Алакольской котловины) гнездится одна из крупнейших колоний в Евразии, насчитывающая 945 пар (около 1 900 взрослых птиц).

Для защиты гнездовий этих редких птиц доступ туристов на заповедные острова озера Алаколь строго ограничен.

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