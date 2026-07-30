"Кризис дипломов": как подходы Натальи Демидовой к обучению мастеров меняют бьюти-образование в Казахстане

Победитель Чемпионата Средней Азии среди визажистов и судья республиканских турниров рассказала, почему после краткосрочных курсов слушатели не становятся профессионалами и зачем мастеру визажа нужны знания химии и психологии.

Бьюти-сфера по всему миру – одна из самых быстрых для старта в профессии. В Казахстане сотни краткосрочных обучающих курсов обещают возможность быстро начать зарабатывать, и спрос на них постоянно растет. Профессиональные объединения индустрии при этом отмечают, что отсутствие единых стандартов ведет к наплыву специалистов с низкой квалификацией и дискредитации всей бьюти-сферы. Визажист и судья республиканских чемпионатов Наталья Демидова, участвуя в работе ассоциации профессионалов индустрии красоты Республики Казахстан, наблюдает негативные процессы в салонах, ведущие к общему падению уровня услуг на рынке, уже несколько лет и выступает за радикальный пересмотр учебных программ. Суть проблемы она видит в поверхностном подходе, когда мастера осваивают несколько техник и начинают применять их механически, без понимания глубины процесса. В качестве решения она предлагает обучающую систему, в которой 70% – фундаментальная теория. С экспертом в индустрии красоты поговорили о том, почему выпускники бьюти-курсов после получения диплома оказываются профнепригодными и как вместо исполнителей готовить думающих мастеров.

– Наталья, вы в индустрии красоты более девяти лет и сейчас вместе с коллегами из республиканских профессиональных объединений привлекаете внимание к проблеме подготовки мастеров. Почему, на ваш взгляд, многообразие курсов, дипломов и сертификатов в Казахстане не гарантирует высокий уровень профессионализма специалистов в бьюти-сфере?

– Проблема отчасти заключается в том, что многие мастера после базового обучения перестают развиваться, считая, что полученного сертификата достаточно для работы на годы вперед. Но это равносильно потере квалификации. И это происходит на фоне того, что у обучения нет единого стандарта. Я оцениваю ситуацию как "кризис дипломов". Большинство краткосрочных курсов не дают глубинных знаний, и выпускники просто копируют тренды из соцсетей, не понимая их сути. Нужны единые рамки обучения, которые позволят выпускать на рынок мастеров, гарантирующих безопасность, а также определенный уровень качества работы и нацеленных на продолжение саморазвития.

– Вы сами начинали как мастер в салоне, а сегодня обучаете коллег на мастер-классах и курсах, для которых разработали собственную обучающую методику. Причем вопреки тренду на быструю практику вы делаете упор на теорию. Почему так?

– Наблюдая в салонах красоты за выпускниками стандартных 10-12-дневных программ, я осознала, что такая система не работает. Она плодит мастеров, которые умеют "рисовать" лицо по шаблону, но теряются, если у клиента нестандартная внешность. Часто они не знают анатомию лица, не понимают колористику и не разбираются в типах кожи и составах косметики. Но без знания основ химии, косметологии и физиогномики мастер превращается в опасного дилетанта, который может не только испортить образ, но и навредить коже клиента. Для этого и нужна теория, которая позволяет мастеру быть более гибким в своих решениях, исходя, например, из биохимии кожи и законов света. Одно дело, когда мастер знает, условно, куда и как наносить, и другое – когда понимает глубокую суть процессов и техник и осознанно выбирает тот или иной продукт. Его работа становится безопаснее для клиента.

– Как научить мастера думать, а не просто делать макияж? Какую теорию на первых этапах работы с клиентом предлагаете вы?

– Начинать нужно с основ психологии. Мастер должен четко понимать цель и запрос клиента: зачем он пришел, какое впечатление хочет произвести? Перед тем как взять в руки кисть, я рекомендую разработать индивидуальный фейс-чарт – своего рода архитектурный план будущей работы. Только когда есть полное понимание структуры лица, цветотипа и финального образа, можно приступать к работе. Это учит анализировать, а не действовать по привычке.

– В составе Kazakhstan Beauty Federation вы уже четыре года участвуете в повышении квалификации мастеров и их подготовке к международным чемпионатам. Как вы выстраиваете эту работу?

– Наша работа системная. Мы прописываем строгие регламенты для аккредитации школ и мастеров, чтобы диплом имел реальный вес. Федерация является официальным членом ОМС HAIRWORLD – Всемирной организации специалистов в индустрии красоты, что открывает нашим мастерам путь на чемпионаты мира, и мы помогаем им разобраться в международных стандартах и соответствовать им. Плюс мы активно интегрируемся в культурную жизнь страны: работаем на модных показах, таких как Visa Fashion Week, съемках и проводим мастер-классы, которые задают определенный профессиональный уровень для всего рынка.

– Многие визажисты считают конкурсы пережитком прошлого, но ваш опыт и победителя Чемпионата Средней Азии, и судьи республиканских турниров говорит о том, что состязания способны менять вектор развития всей индустрии. Объясните, что дает мастеру соревновательная закалка?

– Конкурсы, по моему мнению, – мощнейший рычаг профессионального роста. Они заставляют двигаться вперед и быть примером для нового поколения. Соревновательная среда дает возможность посмотреть на индустрию масштабно. Именно после побед и судейства приходит желание создавать что-то свое: от личных образовательных программ до собственных брендов косметики и аксессуаров. Я, например, разработала пособие по визажу и буду внедрять его в своей make up академии.

– Станет ли эта школа ответом на "кризис дипломов", о котором мы говорим?

– Для меня академия – это не бизнес по продаже сертификатов, а способ внести вклад в индустрию. Сегодня рынок уже не смотрит на бумажки, он смотрит на реальные знания и экспертность. Я хочу, чтобы моя школа открывала новые имена, которые будут представлять Казахстан на международном уровне. Кроме того, планирую внедрять благотворительные программы. Моя цель – сделать профессию визажиста по-настоящему уважаемой и интеллектуальной, где в приоритете стоит мастерство.