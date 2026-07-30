КНБ задержал в Казахстане находившихся в розыске корейских мошенников
Фото: Zakon.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) заявил о пресечении деятельности мошеннического колл-центра и задержании граждан Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.
По данным Комитета, 23 июля 2026 года в Казахстане были задержаны 14 граждан Республики Кореи, которых на родине подозревают в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы с использованием телекоммуникационных систем.
"Во время обысков по местам проживания задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, ноутбуки и мобильные телефоны, предположительно использовавшиеся в противоправной деятельности".Пресс-служба КНБ РК
В настоящее время иностранцы помещены в изолятор временного содержания. После завершения необходимых процессуальных действий их планируют депортировать.
Ранее сообщалось, что в июле 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Алматы, Шымкенте и восьми регионах Казахстана провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript