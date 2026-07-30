#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
События

КНБ задержал в Казахстане находившихся в розыске корейских мошенников

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:04 Фото: Zakon.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) заявил о пресечении деятельности мошеннического колл-центра и задержании граждан Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, 23 июля 2026 года в Казахстане были задержаны 14 граждан Республики Кореи, которых на родине подозревают в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы с использованием телекоммуникационных систем.

"Во время обысков по местам проживания задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, ноутбуки и мобильные телефоны, предположительно использовавшиеся в противоправной деятельности".Пресс-служба КНБ РК

В настоящее время иностранцы помещены в изолятор временного содержания. После завершения необходимых процессуальных действий их планируют депортировать.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Алматы, Шымкенте и восьми регионах Казахстана провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
КНБ задержал пятерых казахстанцев и иностранца
11:11, 03 сентября 2024
КНБ задержал пятерых казахстанцев и иностранца
сотрудники КНБ, сотрудники Минэнерго, задержание
16:35, 25 июля 2025
По подозрению в коррупции задержан сотрудник Минэнерго – КНБ
Ущерб в 2 млрд тенге и четкая иерархия ОПГ: КНБ провел масштабную спецоперацию
12:12, 23 сентября 2024
Ущерб в 2 млрд тенге и четкая иерархия ОПГ: КНБ провел масштабную спецоперацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной золотой медалью
16:45, Сегодня
Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной золотой медалью
Магомед Анкалаев
16:30, Сегодня
"Невероятно скучно": экс-чемпион UFC Диаллашоу недоволен боем Анкалаева и Гуськова
Болельщики &quot;Кайрата&quot; обратились к руководству
16:13, Сегодня
Болельщики "Кайрата" просят руководство клуба организовать им поездку в Туркестан на ЛЧ
Денис Евсеев
15:59, Сегодня
Денис Евсеев выиграл первый сет, но не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: