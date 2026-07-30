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События

В Минэнерго Казахстана высказались об инциденте с танкерами у терминала КТК

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 15:50 Фото: cpc.ru
Министерство энергетики РК 30 июля 2026 года прокомментировало инцидент в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает Zakon.kz.

В Минэнерго привели информацию Каспийского Трубопроводного Консорциума, согласно которой 30 июля танкер Nissos Sifnos подвергся атаке с применением БПЛА в районе грузового манифольда во время завершения погрузки на ВПУ-3.

В связи с угрозой атаки БПЛА погрузка нефти со стороны КТК была заранее остановлена. Кроме того, танкер Marathi, который был запланирован к погрузке, также подвергся атаке БПЛА в 6-7 морских милях от морского терминала КТК. пресс-служба Минэнерго

По имеющейся информации, пострадавших среди членов экипажей нет, разлив нефти не допущен. Возникший в результате атаки пожар был потушен при содействии трех буксиров КТК.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

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Айсулу Омарова
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