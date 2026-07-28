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События

Любовь закончилась судимостью: чем закончилась история в ВКО

Любовь закончилась судимостью: в ВКО молодого человека освободили по амнистии, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 18:32 Фото: пресс-служба ДУИС ВКО
В ВКО 22-летнего молодого человека освободили от дальнейшего отбывания наказания по амнистии. Ранее он был осужден на один год ограничения свободы после того, как вместе со своей девушкой сдал в ломбард золотую цепочку, принадлежавшую ее матери, сообщает Zakon.kz.

Женщина, узнав об этом, обратилась в полицию.

После вступления приговора в законную силу молодой человек около двух месяцев находился на учете в службе пробации. В связи с принятием закона об амнистии к 30-летию Конституции Казахстана сотрудники службы подготовили необходимые документы и направили их в суд.

Суд удовлетворил ходатайство, и осужденного освободили от дальнейшего отбывания наказания прямо в зале суда. После заседания молодой человек признался, что произошедшее стало для него серьезным жизненным уроком. По его словам, доверие к девушке обернулось уголовным делом и судимостью, а амнистия дала возможность начать жизнь заново.

Как рассказали в Департаменте уголовно-исполнительной системы по ВКО, в регионе продолжается реализация закона об амнистии. На сегодняшний день в суд направлено около 300 материалов в отношении осужденных, подпадающих под действие закона. Большинство из них касается сокращения сроков наказания, при этом более 50 человек могут быть полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания по решению суда.

Ранее сообщалось, что с пляжа отеля в Бурабае украли водные велосипеды на 600 тысяч тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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