С пляжа отеля в Бурабае украли водные велосипеды на 600 тысяч тенге
Фото: polisia.kz
22 июля 2026 года в отдел полиции Бурабайского района поступило заявление о краже двух водных велосипедов с территории пляжа одного из местных отелей, расположенного в курортной зоне Бурабая, сообщает Zakon.kz.
По словам заявителя, хищение было совершено 20 июля около 05:00. Сумма причиненного материального ущерба составила более 600 тыс. тенге.
"После регистрации заявления сотрудники полиции незамедлительно приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. В ходе работы стражи порядка обследовали территорию пляжей и гостиничных комплексов, опросили возможных очевидцев и провели комплекс необходимых мероприятий по установлению лиц, причастных к преступлению". Пресс-служба МВД РК
Как уточняется, в результате полицейские установили двух мужчин, прибывших в курортную зону на сезонные заработки. В настоящее время проверяется их возможная причастность к совершению кражи.
По данному факту начато досудебное расследование. Похищенные водные велосипеды обнаружены и возвращены законному владельцу в день поступления заявления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что туристы похитили бриллиант за 72 млн тенге.
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