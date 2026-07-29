Казахстанка трагически погибла под колесами авто: владелец внедорожника избежал суда

В Кокшетау прекращено второе уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего в одном из дворов города в мае 2026 года. На этот раз процессуальное решение принято в отношении владельца внедорожника, под колесами которого погибла женщина, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, уголовное дело в отношении владельца транспортного средства было выделено в отдельное производство и расследовалось по части 3 статьи 349 УК РК.

"По результатам досудебного расследования принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (в связи с применением акта амнистии)", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 29 июля 2026 года в ДП.

Смертельное ДТП произошло во дворе жилого дома в Кокшетау 9 мая 2026 года. Трагедия попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль при въезде на парковку сначала наезжает на бордюр, после чего сбивает женщину и переезжает ее.