Пожилой казахстанец умер после того, как врачи приняли его за пьяного

В Уральске суд взыскал с городской больницы 4 млн тенге в пользу местного жителя, чей отец скончался от инсульта. Врачи долгое время отказывали пациенту в обследовании, ошибочно принимая его состояние за алкогольное опьянение, передает Zakon.kz.

Об этом 29 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Верховного суда Казахстана. По их данным, 58-летний житель Уральска скончался в реанимации больницы.

Первоначально сын умершего мужчины обратился с заявлением в полицию, однако досудебное расследование было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

В то же время проверка Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава выявила существенные нарушения при оказании пациенту медицинской помощи.

"Считая, что именно действия (бездействие) медработников привели к смерти отца, сын обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с больницы и лечащего врача в солидарном порядке. Суд №2 г.Уральска, рассмотрев дело, установил, что пациент неоднократно обращался за медицинской помощью, однако медработники каждый раз отказывали ему в проведении необходимого обследования, ссылаясь на нахождение его в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в пресс-службе Верховного суда РК.

В суде также установлено, что при этом исследование на содержание алкоголя в организме проведено не было. Попасть в терапевтическое отделение пациенту удалось только после того, как его родственники обратились в call-центр Управления здравоохранения.

В больнице мужчине диагностировали ишемический инсульт, однако драгоценное время было упущено – несмотря на начатое лечение, на следующий день пациент скончался в реанимации.

"Представитель больницы иск не признал. Прокурором дано заключение об удовлетворения иска частично. С учетом установленных обстоятельств и представленных по делу доказательств суд пришел к выводу, что несвоевременное оказание медицинской помощи привело к утрате реальной возможности предотвратить наступивший для пациента летальный исход". Верховный суд РК

Суд также отметил, что смерть отца причинила истцу глубокие нравственные страдания, а выявленные нарушения со стороны медработников обоснованно вызвали у него чувство несправедливости, отчаяния, гнева и эмоционального потрясения.

При вынесении решения суд частично удовлетворил заявленные требования и взыскал с больницы в пользу истца 4 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее районную больницу в Западно-Казахстанской области обязали выплатить компенсацию семье пациента, умершего после несвоевременного выявления онкологического заболевания. Суд пришел к выводу, что при оказании медицинской помощи были допущены нарушения.