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События

Глыба льда чуть не убила павлодарку с ребенком: полиция раскрыла неожиданную правду

мать с ребёнком, коляска: ЧП, Павлодар , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 23:12 Фото: скриншот видео
Стали известны новые подробности инцидента в Павлодаре, где на 25-летнюю девушку с балкона многоэтажки упал кусок льда. В результате происшествия пострадавшая получила тяжелую травму головы, а полицейские установили виновника ЧП, передает Zakon.kz.

Инцидент 29 июля 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона.

Как выяснилось в ходе оперативно-проверочных мероприятий, к падению льда оказалась причастна 12-летняя школьница.

"По ее словам, находясь на балконе, она пыталась отломить кусок льда, который случайно выскользнул из рук, упал вниз и попал в проходившую мимо женщину. Испугавшись произошедшего, дети не сообщили о случившемся взрослым и скрыли произошедшее от родителей", – раскрыли детали инцидента в полиции корреспонденту Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в отношении законных представителей ребенка уже приняты процессуальные меры.

"За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка законные представители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности. Родители полностью признают произошедшее и раскаиваются", – добавили в пресс-службе областного полицейского ведомства.

Инцидент произошел еще 8 июля 2026 года, однако о нем стало известно только на днях из социальных сетей.

В момент падения льда женщина шла в магазин вместе с трехлетней дочерью. От мощного удара пострадавшая присела от боли и выпустила из рук коляску, которая покатилась по склону. Несмотря на обильное кровотечение, мать успела догнать ее и спасти ребенка.

В больнице у 25-летней горожанки диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы – медикам пришлось наложить шесть швов.

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Канат Болысбек
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