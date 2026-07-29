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События

По поручению президента на озере Кобейтуз ввели природоохранные ограничения

Фото: gov.kz , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 19:45 Фото: gov.kz
В Акмолинской области ведутся подготовительные работы для включения озера Кобейтуз в состав Буйратауского государственного национального природного парка в рамках поручения главы государства о придании водоему статуса особо охраняемой природной территории, передает Zakon.kz.

Об этом 29 июля 2026 года сообщили в акимате Акмолинской области. По данным местных властей, на озере уже реализуется комплекс природоохранных мер: на прилегающей территории установлены защитные ограждения и информационные стенды.

В перспективе для посетителей будут оборудованы специализированная парковка и смотровая площадка, что позволит наблюдать за объектом без ущерба для природы.

"При этом доступ к озеру ограничен – действует полный запрет на въезд автомобильного транспорта и посещение береговой линии. Также категорически запрещается купаться, осуществлять сбор соли и лечебной грязи. Государственные инспекторы национального парка и сотрудники полиции круглосуточно патрулируют местность", – рассказали в областном акимате.

Местные власти отмечают, что данные меры призваны сократить антропогенную нагрузку, которая в последние годы значительно возросла.

"Акимат Акмолинской области призывает граждан неукоснительно соблюдать эти требования, чтобы сохранить уникальную экосистему для будущих поколений".

Кобейтуз, расположенный примерно в 160 километрах от Астаны, ежегодно привлекает тысячи туристов своим необычным розовым оттенком.

В августе прошлого года сообщалось о планируемых массовых рейдах на розовом озере Кобейтуз в Акмолинской области из-за участившихся случаев незаконного сбора соли.

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Канат Болысбек
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