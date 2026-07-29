Токаев поздравил казахстанских шпажистов с историческим "золотом" ЧМ

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах с победой на чемпионате мира в Гонконге, передает Zakon.kz.

Об этом 28 июля 2026 года рассказал советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

"В поздравлении главы государства отмечается, что первое в истории "золото" отечественных шпажистов стало ярким свидетельством высочайшего спортивного мастерства, стального характера и сплоченного командного духа", – сообщил Смадияров в своем telegram-канале.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность чемпионам и тренерскому штабу за укрепление авторитета Казахстана на мировой арене и пожелал новых достижений.

29 июля мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира. В героической битве за "золото" наши шпажисты сумели одолеть представителей Украины со счетом 45:40.