Казахстанские шпажисты сенсационно завоевали историческое "золото" ЧМ-2026

29 июля мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира. В героической битве за "золото" наши шпажисты сумели одолеть представителей Украины со счетом 45:40, сообщает Zakon.kz.

Историческую высшую медаль мирового первенства нашей сборной добыли в командных соревнованиях четыре мушкетера: Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Проходов.

В одном из моментов финала ЧМ-2026 казахстанский спортсмен Вадим Шарлаимов получил травму, но благодаря врачам он вернулся в состязание и помог своим товарищам добиться героической победы над украинской четверкой.

Чуть ранее в полуфинале этих соревнований в Гонконге наши шпажисты обыграли сборную Египта со счетом 41:32.

Таким образом, сборная Казахстана впервые в своей истории завоевала золотую медаль чемпионата мира.

До этого лучшим результатом казахстанской дружины на мировом первенстве была "бронза", которую они добыли в 2025 году в Тбилиси (Грузия).

А днем ранее трехкратные чемпионы по футболу итальянцы назначили нового главного тренера своей сборной.