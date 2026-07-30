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События

Конаев может стать площадкой проведения чемпионата мира F1 H2O

Конаев, ЧМ F1 H2O, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:16 Фото: акимат Алматинской области
Всемирно известный чемпионат по водно-моторному спорту F1H2O может быть проведен на Капшагайском водохранилище в течение ближайших пяти лет. Организаторы международного чемпионата посетили Алматинскую область, где провели встречу с акимом региона Маратом Султангазиевым.

По итогам переговоров представители международной организации F1H2O, компании iHolding, официальной делегации Саудовской Аравии и аким Алматинской области подписали соглашение, предусматривающее проведение этапа чемпионата мира F1H2O в Конаеве в 2027 году, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Казахстан станет шестой страной, принимающей чемпионат мира. Ожидается, что соревнования посетят не менее 5 тыс. иностранных гостей. С учетом местных жителей и туристов общее число зрителей будет значительно выше. Кроме того, трансляцию гонок, посвященных мастерству и скорости на воде, по прогнозам посмотрят около 1 млрд зрителей по всему миру.

Конаев, ЧМ F1 H2O, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:16

Фото: акимат Алматинской области

"Саудовская Аравия успешно реализует масштабные спортивные проекты мирового уровня, уделяя особое внимание развитию международных соревнований и популяризации здорового образа жизни. Алматинская область также активно развивает это направление. Ежегодно на Капшагайском водохранилище проходят ультрамарафон Tengri Ultra и международные соревнования по плаванию на открытой воде Oceanman, а также проводятся спортивные мероприятия республиканского уровня. Проведение подобных международных турниров способствует развитию туризма и открывает новые возможности для социально-экономического развития региона. Поэтому мы готовы совместно реализовать этот проект", – отметил Марат Султангазиев.

Председатель правления и представитель организаций KSA ProMediaPortal и F1H2O Яссер Али Аль-Ями сообщил, что в настоящее время в чемпионате участвуют 11 государств. Поскольку это технически сложные соревнования с высокими требованиями, в них могут участвовать только специально подготовленные команды. Во время проведения чемпионата будет полностью обеспечена безопасность зрителей. Планируется создание VIP-зон, центра управления гонками, специальных площадок для подготовки команд и современного медиацентра. Также будут организованы зоны семейного отдыха, где гости смогут познакомиться с культурой Казахстана, попробовать национальные блюда и приобрести сувенирную продукцию. Помимо спортивной программы, для болельщиков подготовят разнообразные праздничные мероприятия. Церемония закрытия завершится масштабным гала-концертом с участием звезд мировой величины.

Конаев, ЧМ F1 H2O, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:16

Фото: акимат Алматинской области

"Сегодня между Саудовской Аравией и Казахстаном сложилось прочное сотрудничество. Мы изучили показатели развития Алматинской области и убедились в ее высоком потенциале. Уверены, что в будущем этот регион станет международным центром бизнеса", – заявил председатель правления Яссер Али Аль-Ями.

Таким образом, в течение ближайших пяти лет Алматинская область будет принимать любителей спорта со всего мира, а город Конаев превратится в один из крупнейших туристических центров региона. Проведение чемпионата позволит широко представить Казахстан на международной арене, продемонстрировать миру его живописную природу и потенциал. Кроме того, мероприятие окажет значительное влияние на привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и дальнейший рост экономики региона.

Конаев, ЧМ F1 H2O, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:16

Фото: акимат Алматинской области

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Айсулу Омарова
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