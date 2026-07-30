Туркестан: железнодорожный вокзал "Арыс-2" открыт после масштабной модернизации

Сегодня в городе Арыс, расположенном на пересечении важных железнодорожных направлений, состоялось торжественное открытие железнодорожного вокзала "Арыс-2", который был полностью реконструирован и приведен в соответствие с современными требованиями.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Туркестанской области Еркебулан Дауылбаев, аким города Арыс Кайсар Манкараев, директор филиала Шымкентского отделения магистральной сети АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурдаулет Байгазиев, ветераны и работники железнодорожной отрасли, а также жители города.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Выступая на торжественном мероприятии, заместитель акима Туркестанской области Еркебулан Дауылбаев отметил, что в соответствии с поручением главы государства в стране активно реализуются работы по модернизации транспортной инфраструктуры.

"В соответствии с поручением главы государства в Казахстане поэтапно проводится модернизация 124 железнодорожных вокзалов. Одним из таких объектов является вокзал "Арыс-2", открытие которого состоялось сегодня. Этот объект направлен на обеспечение безопасности пассажиров и предоставление качественных услуг населению", — отметил заместитель акима области Еркебулан Дауылбаев.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также в ходе мероприятия директор филиала Шымкентского отделения магистральной сети АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурдаулет Байгазиев поздравил участников с открытием обновленного вокзала, подчеркнув его важное значение для развития железнодорожной отрасли. Он отметил, что работа по созданию комфортных условий для пассажиров будет продолжена и в дальнейшем.

В новом здании вокзала предусмотрены комната матери и ребенка, современный зал ожидания, информационные мониторы, система кондиционирования, специальные условия для граждан с ограниченными возможностями и другое необходимое оборудование. Кроме того, на территории перрона обновлено 5 тыс. кв. м асфальтового покрытия, установлены новые места для ожидания и система освещения.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Новый вокзал полностью соответствует современным требованиям и рассчитан на обслуживание более 300 пассажиров в сутки и свыше 65 тысяч пассажиров в год. Среднесуточный поток поездов составляет 18 составов, два из которых следуют по международным направлениям.

В рамках торжественного мероприятия председатель совета ветеранов железнодорожного узла Сейитжан Байниязов дал свое благословение, пожелав новому объекту долгих лет успешной работы на благо жителей.

В завершение мероприятия состоялось торжественное перерезание голубой ленты, после чего участники ознакомились с работой обновленного вокзального комплекса.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Реконструкция вокзального комплекса направлена на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры региона и повышение качества обслуживания пассажиров.