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События

В области Улытау еще 30 семей обрели жилье

обрели жилье в области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:44 Фото: пресс-служба акимата области Улытау
30 июля 2026 года 30 семей из города Сатпаева, которые долгие годы состояли в очереди на получение жилья, отпраздновали новоселье, сообщает Zakon.kz.

Ключи от квартир в новых жилых домах, строительство которых недавно завершилось, были вручены гражданам, состоящим в очереди по категории социально уязвимых слоев населения и другим льготным категориям. Всего до конца текущего года в области Улытау планируется обеспечить жильем около 900 семей.

Ключи от новых квартир торжественно вручил аким города Сатпаев Мурат Бурибаев, поздравив новосёлов с радостным событием.


"Как вы знаете, в мае мы также разделили радость 30 семей, которые получили новые квартиры. Сегодня, продолжая эту добрую традицию, мы вновь поздравляем несколько семей с долгожданным новосельем. Работа по обновлению жилищного фонда города и обеспечению жителей жильем будет и в дальнейшем продолжаться на системной основе", – отметил аким города Сатпаев Мурат Бурибаев.
вручение ключей от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:44

Фото: пресс-служба акимата области Улытау

"Сегодня для моей семьи особенный и очень радостный день. С 2014 года мы стояли в очереди на жилье и наконец получили долгожданную квартиру. Все эти годы мы ждали исполнения нашей мечты. И вот сегодня мы получили ключи от собственного дома и испытываем огромную радость. Выражаю благодарность руководству города и государству за предоставленную возможность и оказанную поддержку. Пусть наш новый дом будет наполнен счастьем и благополучием, и пусть каждая семья испытает такую же радость!" – поделилась обладательница новой квартиры Бекзат Балгабаева.
вручение ключей от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:44

Фото: пресс-служба акимата области Улытау

"Для меня это долгожданное и очень радостное событие. Трудно передать словами, что я чувствую сегодня, очень волнуюсь. В очереди на получение жилья я состоял с 2014 года. Все эти годы мечтал о собственном доме. Когда вчера мне сообщили, что я получу ключи от квартиры, я был невероятно счастлив и даже не мог поверить, что моя давняя мечта наконец сбылась. Я являюсь инвалидом II группы. Сегодня я получил ключи от новой двухкомнатной квартиры, и это огромное счастье для меня. Эта радость важна не только для меня, но и для моих близких. Искренне благодарю государство, руководство области и города за предоставленную возможность и оказанную поддержку. Желаю, чтобы каждый, кто сегодня стоит в очереди на жилье, как можно скорее испытал такую же радость. Пусть наш новый дом будет наполнен благополучием, счастьем и достатком", – сказал новосел Биржан Кожагулов.
вручение ключей от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:44

Фото: пресс-служба акимата области Улытау

Данный проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между акиматом области и Отбасы банком.

вручение ключей от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:44

Фото: пресс-служба акимата области Улытау

Отметим, что с момента образования области в регионе введено в эксплуатацию около 400 тыс. кв. м жилья. В текущем году ожидается завершение строительства 73 тыс. кв. м жилой недвижимости.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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