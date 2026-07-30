Как меняется рынок аренды жилья в Казахстане

В Казахстане продолжает расти объем оказанных услуг в сфере аренды жилой недвижимости. За период с января по март 2026-го арендаторы и арендодатели заключили сделок на 333,9 млрд тенге. Этот показатель за год увеличился на 12,7%, сообщает Zakon.kz.

Квартиры арендуют не только рядовые казахстанцы для проживания, но и разные компании под офисы. Из почти 334 млрд тенге на услуги, оплаченные за счет частных лиц, пришлось 53,6 млрд. Это на 10% больше, чем годом ранее. Ситуацию на рынке изучили аналитики EnergyProm.

Отдельно учитывается сдача собственной недвижимости туристам. По итогам 2025-го объем таких услуг достиг 232,4 млрд тенге, увеличившись за год на 23%.

Основная часть услуг в сфере аренды и эксплуатации жилья приходится на обычную сдачу внаем квартир и домов.

Стоимость аренды продолжает стремительно расти. В июне 2026-го плата за благоустроенное жилье была на 14% выше, чем годом ранее. Темпы ускорились по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, когда показатель составлял 12,7%.

Удивительно, что быстрее, чем в других местах, аренда готового жилья дорожает в Павлодарском регионе. Там за год цены подскочили на 39%! В Северо-Казахстанской области стоимость увеличилась в среднем на 35%, в Кызылординской – на 19,6%, в Актюбинской – на 17%. Заметное удорожание наблюдалось в Мангистау и ВКО: на 15,5% и на 15,3% соответственно.

В Алматы снимать квартиру стало дороже на 14%, в Астане – на 13,7%, а в Шымкенте – на 11%. Наиболее умеренная динамика удорожания наблюдается в Акмолинской (на 5,1%), Западно-Казахстанской (на 5,5%) областях и области Улытау (на 7,1%).

Ранее эксперт назвал лучшее время для поиска недорогой аренды жилья.