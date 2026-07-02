Казахстан накроет непогода: объявлено штормовое предупреждение

В Казахстане на 3 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, востоке, юге Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, на востоке, юго-востоке области временами сильный дождь, шквал, днем на западе, севере, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке, юго-востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с, днем 15-20, на западе, севере области временами 23 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде во второй половине дня ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, на востоке области временами 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. На востоке, юго-востоке области град. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, на юге, в горных районах области временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы временами ожидаются дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, шквал. Ветер западный, временами порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве временами ожидаются дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, шквал. Ветер западный, порывы 15-20, временами 25 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается дождь, ночью сильный дождь. Гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 15-20, днем порывы 23 м/с.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на юге, в центре области порывы 15-18 м/с.

Ночью на северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза, на востоке, юге области дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с.

Ночью на западе, севере, юго-западе области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области град, шквал. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется, на юге области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На западе, севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ночью ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью временами сильный дождь. Ветер южный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются ночью дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, в центре, на севере области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области 15- 20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град.

В области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области сильный дождь, град. Ветер юго-западный, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются днем дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о погоде на 3 июля.