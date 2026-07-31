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События

Выход к Аравийскому морю: Пакистан предложил Казахстану использовать свою портовую инфраструктуру

верблюд, Аравийское море, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 11:52 Фото: pexels
В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) рассказали о встрече посла Казахстана в Пакистане Ержана Кистафина с федеральным министром по морским делам Мухаммад Джунаид Анваром, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия в транспортно-логистической сфере.

"Особое внимание уделено вопросам углубления региональной связанности и развитию международных транспортных коридоров".Пресс-служба МИД РК

Федеральный министр подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и реализации совместных инициатив, направленных на укрепление транспортной взаимосвязанности и развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

"При этом министр со своей стороны заверил посла в готовности пакистанской стороны обеспечить доступ к морской инфраструктуре, расположенной на берегу Аравийского моря".Пресс-служба МИД РК

Аравийское море – это крупное окраинное море в северо-западной части Индийского океана, расположенное между полуостровом Индостан и Аравийским полуостровом. Оно является одним из самых больших, глубоких и теплых морей в мире, играя ключевую роль в международной торговле и туризме.

18 июня 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поздравлял премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с успешными результатами дипломатических усилий, которые способствовали подписанию Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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