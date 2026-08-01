Главы стран ЦА приняли участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту

1 августа 2026 года президенты стран Центральной Азии приняли участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и руководители стран Центральной Азии побеседовали с участниками соревнований и пожелали им успешного выступления.

Фото: Акорда

Президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана также был представлен болид, участвующий в гонке.

Затем лидеры стран Центральной Азии одновременно привели в действие символический пусковой механизм, дав официальный старт этапу чемпионата по водно-моторному спорту UIM F1H2O – "Гран-при Кыргызская Республика – Иссык-Куль 2026".

Фото: Акорда

В соревнованиях участвуют 8 команд и 18 пилотов, представляющих ОАЭ, Австралию, Канаду и другие страны.

Фото: Акорда

Гран-при, проводящийся впервые в Кыргызстане, станет одним из крупнейших международных спортивно-культурных событий в истории республики.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии.