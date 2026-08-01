#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
473.59
544.68
5.94
События

Главы стран ЦА приняли участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту

, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 13:46
1 августа 2026 года президенты стран Центральной Азии приняли участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и руководители стран Центральной Азии побеседовали с участниками соревнований и пожелали им успешного выступления.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 13:46

Фото: Акорда

Президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана также был представлен болид, участвующий в гонке.

Затем лидеры стран Центральной Азии одновременно привели в действие символический пусковой механизм, дав официальный старт этапу чемпионата по водно-моторному спорту UIM F1H2O – "Гран-при Кыргызская Республика – Иссык-Куль 2026".

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 13:46

Фото: Акорда

В соревнованиях участвуют 8 команд и 18 пилотов, представляющих ОАЭ, Австралию, Канаду и другие страны.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 13:46

Фото: Акорда

Гран-при, проводящийся впервые в Кыргызстане, станет одним из крупнейших международных спортивно-культурных событий в истории республики.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
кому повезет в первый день августа по мнению астрологов
13:51, Сегодня
Пяти знакам зодиака звезды обещают перемены 1 августа
встреча
20:02, 17 апреля 2026
Токаев принял участие в церемонии открытия Анталийского дипломатического форума
Геннадий Головкин
15:25, 27 октября 2024
Геннадий Головкин принял участие в открытии первого чемпионата мира U19 World Boxing
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нурислам Ертуган
14:13, Сегодня
Казахстанец Айтуган минимально проиграл Ертурку на чемпионате мира по борьбе
Шара Буллет
14:05, Сегодня
Дагестанский казах Шара Буллет подписал контракт с лигой RAF
Усман Нурмагомедов
13:32, Сегодня
"Он наше будущее": лига MVP об Усмане Нурмагомедове после яркого нокаута
Елена Рыбакина
12:49, Сегодня
"Нет лёгких путей": Tennis Channel оценил сетку Рыбакиной и Соболенко в Торонто
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: