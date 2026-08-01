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События

Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии

Касым-Жомарт Токаев, Ги Пармелан, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 12:38 Фото: Акорда
1 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Ги Пармелана с Национальным днем Швейцарской Конфедерации, сообщает Zakon.kz.

Текст поздравления опубликовала Акорда:

"Этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократические устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета", – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество со Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Отмечена позитивная динамика взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Швейцарии – благополучия и процветания.

Ранее Токаев поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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