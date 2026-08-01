Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии
Фото: Акорда
1 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Ги Пармелана с Национальным днем Швейцарской Конфедерации, сообщает Zakon.kz.
Текст поздравления опубликовала Акорда:
"Этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократические устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета", – говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество со Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Отмечена позитивная динамика взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Швейцарии – благополучия и процветания.
Ранее Токаев поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона.
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