На Кок-Тобе в Алматы появился новый цветочный парк площадью четыре гектара

Управление туризма Алматы обрадовало жителей хорошей новостью. Так, благодаря масштабному озеленению и благоустройству на Кок-Тобе появилось новое общественное пространство с прогулочными маршрутами, смотровыми площадками и панорамными видами, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркнули, что главной особенностью проекта стали лавандовые террасы, которые в период цветения создают яркий фиолетовый акцент на горном склоне.

"Всего здесь высажено более 20 видов многолетних растений, кустарников и декоративных злаков, подобранных таким образом, чтобы территория сохраняла декоративность с ранней весны до поздней осени. Ландшафтную композицию дополняют гортензии, спиреи, шалфей, котовник, эхинацея и декоративные злаки", – говорится в распространенном сообщении акимата за 3 августа 2026 года.

Известно, что при реализации проекта особое внимание было уделено сохранению природного рельефа.

Склоны укрепили габионными конструкциями для защиты от эрозии, а для комфортных прогулок обустроили пешеходные дорожки, лестницы и смотровые площадки, органично вписанные в окружающий ландшафт.

Примечательно, что новое пространство уже открыто для посетителей.

Ранее мы также делились другим радостным известием. 30 июля стало известно, что гигантский цветочный павлин украсил набережную Есентая Алматы.