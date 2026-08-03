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События

На Кок-Тобе в Алматы появился новый цветочный парк площадью четыре гектара

гора, новая площадка, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 10:55 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Управление туризма Алматы обрадовало жителей хорошей новостью. Так, благодаря масштабному озеленению и благоустройству на Кок-Тобе появилось новое общественное пространство с прогулочными маршрутами, смотровыми площадками и панорамными видами, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркнули, что главной особенностью проекта стали лавандовые террасы, которые в период цветения создают яркий фиолетовый акцент на горном склоне.

"Всего здесь высажено более 20 видов многолетних растений, кустарников и декоративных злаков, подобранных таким образом, чтобы территория сохраняла декоративность с ранней весны до поздней осени. Ландшафтную композицию дополняют гортензии, спиреи, шалфей, котовник, эхинацея и декоративные злаки", – говорится в распространенном сообщении акимата за 3 августа 2026 года.

Известно, что при реализации проекта особое внимание было уделено сохранению природного рельефа.

Склоны укрепили габионными конструкциями для защиты от эрозии, а для комфортных прогулок обустроили пешеходные дорожки, лестницы и смотровые площадки, органично вписанные в окружающий ландшафт.

Примечательно, что новое пространство уже открыто для посетителей.

Ранее мы также делились другим радостным известием. 30 июля стало известно, что гигантский цветочный павлин украсил набережную Есентая Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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