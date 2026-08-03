Срочное обращение к владельцам некоторых автомобилей распространила полиция
Фото: Instagram/police_almobl
3 августа 2026 года полиция распространила обращение к владельцам автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Zakon.kz.
Так, Департамент полиции (ДП) Алматинской области заявил, что срок временной регистрации таких транспортных средств подходит к завершению.
Что необходимо сделать?
В первую очередь проверьте срок временной регистрации и документы на автомобиль. Если срок подходит к завершению, не откладывайте решение вопроса. Заранее уточните порядок дальнейшего использования транспортного средства.
"Напоминаем – эксплуатация автомобиля должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Проверьте документы сегодня – чтобы избежать проблем завтра", – обратились в ДП.
Ранее в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали о новом требовании при ввозе в Казахстан телефонов и планшетов. Нужно будет указывать в таможенной декларации сведения о IMEI-кодах в отношении мобильных телефонов и планшетов с функцией мобильной связи.
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