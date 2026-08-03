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События

В центре Казахстана начали строить новую трассу с гарантией на семь лет

поле, техника, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 16:32 Фото: gov.kz
Акимат Карагандинской области рассказал о том, на каком этапе находится строительство новой трассы Караганда – Жезказган, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ведомства, подрядные организации уже приступили к устройству основания будущей трассы.

Так, общая протяженность новой республиканской трассы составит 457 км, из которых 122 км проходят по территории Карагандинской области.

Новую двухполосную дорогу II технической категории строят параллельно существующей трассе, и она будет соответствовать современным требованиям безопасности и качества.

На сегодняшний день на объекте идет подготовительный этап строительства. Подрядчики на отдельных участках снимают плодородно-растительный слой, выполняют планировку и уплотнение основания, проводят геологические и геодезические изыскания.

Одновременно готовятся площадки под вахтовые городки и производственные базы, продолжается мобилизация строительной техники, оборудования и специалистов.

Специалисты подчеркивают, что особенность проекта заключается в применении модели DBM, при которой подрядчик отвечает за весь жизненный цикл объекта от проектирования и строительства до содержания дороги в течение семи лет после ввода в эксплуатацию.

"Открывать движение планируется поэтапно по мере готовности отдельных участков. Полностью завершить строительство новой трассы должны в 2029 году".Пресс-служба акимата Карагандинской области

Утром 3 августа 2026 президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста рассказал о запуске проекта по прокладке новой автомагистрали Бейнеу – Саксаульск общей протяженностью 800 км.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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