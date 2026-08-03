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События

Директор больницы придумала хитрую схему подделки медицинских тестов в Уральске

Врач, прием, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 19:06 Фото: pixabay
Уральский городской суд вынес приговор четверым местным жителям, которые организовывали сдачу квалификационных тестов за медработников через программы удаленного доступа, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО пишет, что на протяжении семи лет региональный эксперт "Национального центра независимой экзаменации" реализовывала преступную схему в системе exam.ncie.kz. Эту должность занимала экс-директор областной инфекционной больницы, которая к делу привлекла свою помощницу и двух IT-специалистов.

"Эксперт и ее помощница искали кандидатов среди медиков, собирали с них деньги и распределяли доход. IT-специалисты через программы AnyDesk и Radmin дистанционно подключались к компьютерам во время экзамена, копировали материалы и вводили правильные ответы за медиков. За фальсификацию результатов участники группы получили от врачей и медперсонала более 4 млн тенге", – сообщает издание.

Медики, не подтвердившие свои реальные знания, незаконно получили квалификационные категории и сертификаты. На их основании из бюджета и средств работодателей им выплатили надбавки к зарплате на сумму 16,5 млн тенге. Кроме того, репутационный и финансовый вред нанесен самому НЦНЭ.

Подсудимые полностью признали вину и раскаялись, дело рассматривали в сокращенном порядке (преступление относится к категории небольшой тяжести). Организатору назначили один год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по оценке квалификации специалистов в области здравоохранения сроком на один год. Троим соучастникам – по одному году ограничения свободы. Однако всех четверых по амнистии освободили от основного наказания (ограничения свободы).

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Кордайский районный суд рассмотрел дело о неуважении к медицинскому работнику.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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