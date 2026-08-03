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События

Впервые в истории: вся сборная Казахстана получила награды на олимпиаде по лингвистике

Впервые в истории: вся сборная Казахстана получила награды на олимпиаде по лингвистике, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 20:54 Фото: Министерство науки и высшего образования РК
Сборная Казахстана по лингвистике вернулась домой с историческим результатом после участия в Международной олимпиаде по лингвистике, которая прошла в Бухаресте (Румыния), сообщает Zakon.kz.

Министр просвещения Казахстана Жұлдыз Сүлейменова встретила участников команды и поздравила школьников с успешным выступлением. В этом году все четыре представителя национальной сборной получили награды.

Бронзовую медаль завоевал Шыңғыс Карасаев. Еще трое участников – Рамазан Бутантаев, Аслан Ажибаев и Кирилл Тургумбаев – были отмечены Почетными грамотами олимпиады.

Международная олимпиада по лингвистике проверяет не только знания языков, но и способности участников анализировать информацию, находить закономерности и решать сложные логические задачи, связанные со структурой языков мира.

Впервые за всю историю участия Казахстана в этом соревновании награды получили все члены национальной команды. Руководителем сборной выступила студентка Ягеллонского университета Дана Оспанова. В Министерстве просвещения отметили, что такой результат стал возможен благодаря развитию олимпиадного движения, поддержке одаренных школьников и работе педагогов.

Ранее сообщалось, что новые предметы появятся в школах Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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