Впервые в истории: вся сборная Казахстана получила награды на олимпиаде по лингвистике

Сборная Казахстана по лингвистике вернулась домой с историческим результатом после участия в Международной олимпиаде по лингвистике, которая прошла в Бухаресте (Румыния), сообщает Zakon.kz.

Министр просвещения Казахстана Жұлдыз Сүлейменова встретила участников команды и поздравила школьников с успешным выступлением. В этом году все четыре представителя национальной сборной получили награды.

Бронзовую медаль завоевал Шыңғыс Карасаев. Еще трое участников – Рамазан Бутантаев, Аслан Ажибаев и Кирилл Тургумбаев – были отмечены Почетными грамотами олимпиады.

Международная олимпиада по лингвистике проверяет не только знания языков, но и способности участников анализировать информацию, находить закономерности и решать сложные логические задачи, связанные со структурой языков мира.

Впервые за всю историю участия Казахстана в этом соревновании награды получили все члены национальной команды. Руководителем сборной выступила студентка Ягеллонского университета Дана Оспанова. В Министерстве просвещения отметили, что такой результат стал возможен благодаря развитию олимпиадного движения, поддержке одаренных школьников и работе педагогов.

Ранее сообщалось, что новые предметы появятся в школах Казахстана.