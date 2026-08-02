Исторический успех: все участники сборной Казахстана получили награды на олимпиаде по лингвистике

Все участники сборной Казахстана впервые завоевали награды на Международной олимпиаде по лингвистике, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана добилась исторического результата на Международной олимпиаде по лингвистике (IOL), которая проходила с 26 июля по 2 августа в Бухаресте (Румыния). Впервые за всю историю участия страны награды получили все члены национальной команды.

Бронзовую медаль завоевал ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления Уральска Шынгыс Карасаев.

Почетными грамотами отмечены ученик 11 класса специализированного IT-лицея Актау Рамазан Бутантаев, ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления Павлодара Аслан Ажибаев и ученик 11 класса школы-лицея имени Абая Житикаринского района Костанайской области Кирилл Тургумбаев.

Руководителем сборной выступила студентка Ягеллонского университета Дана Оспанова.

Международная олимпиада по лингвистике объединяет школьников со всего мира, которым предлагается решать сложные задачи по анализу неизвестных языков. Олимпиадная лингвистика считается одним из активно развивающихся направлений в Казахстане, а нынешний результат подтвердил высокий уровень подготовки казахстанских школьников в этой области.

Ранее сборная Казахстана успешно выступила на EJOI 2026.