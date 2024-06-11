Опубликовано расписание Олимпиады с участием боксеров Казахстана

Стало известно полное расписание боксерского турнира Олимпиады с участием спортсменов сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Спортивный обозреватель Леонид Юрьев в своем Telegram-канале поделился расписанием боксерского турнира Олимпиады с участием спортсменов сборной Казахстана. С его слов, соперники наших спортсменов определятся позднее, где-то накануне старта олимпийского турнира. Но несмотря на это, календарь игр уже известен.

27 июля в 1/16 финала встретятся мужчины в весовой категории до 63.5 кг.

28 июля в 1/16 финала сойдутся женщины в весовой категории до 50 кг и мужчины в весовых категориях до 57 кг и 71 кг. В этот же день пройдут бои 1/8 финала у мужчин до 92 кг.

Назым Кызайбай, будет боксировать в весе до 50 кг, фото: Instagram/boxingkazakhstan

29 июля продолжатся бои 1/16 финала у мужчин в весе до 63.5 кг. Также пройдут встречи 1/8 финала у мужчин в весе свыше 92 кг.

30 июля – 1/16 финала у женщин до 57 кг. И 1/8 финала у мужчин в категориях до 51 кг и до 80 кг.

31 июля – 1/8 финала у мужчин в категориях до 57 кг и до 71 кг и у женщин до 75 кг.

1 августа – 1/8 финала у женщин до 50 кг. В этот же день четвертьфиналы у мужчин до 63.5 кг и до 92 кг.

Мухамедсабыр Базарбайулы, будет боксировать в весе до 63,5, фото: Instagram/boxingkazakhstan

2 августа – 1/8 финала у женщин до 57 кг. В этот же день четвертьфиналы у мужчин до 51 кг, до 80 кг и свыше 92 кг.

3 августа – четвертьфиналы: у женщин до 50 кг, у мужчин до 57 кг и до 71 кг.

4 августа – четвертьфиналы у женщин до 57 кг и до 75 кг. И стартуют полуфиналы у мужчин до 51 кг, до 63, 5 кг, до 80 кг и до 92 кг.

Валентина Хальзова будет боксировать в весе 75 кг, фото: Instagram/boxingkazakhstan

6 августа полуфиналы: у женщин до 50 кг, у мужчин до 71 кг.

7 августа также полуфиналы: у женщин до 57 кг, у мужчин свыше 92 кг. В этот же день начнутся финальные бои у мужчин до 63, 5 кг и до 80 кг.

8 августа полуфиналы: у женщин до 75 кг, у мужчин до 57 кг. И финал у мужчин в весе до 51 кг.

9 августа финальные бои: у женщин до 50 кг, у мужчин до 71 кг и до 92 кг.

10 августа заключительные финальные встречи: у женщин до 57 кг и до 75 кг, у мужчин до 57 кг и свыше 92 кг.

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В то же время известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас показала в соцсетях, как она тренируется во время отдыха.