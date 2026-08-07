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События

"Падение" со 168 метров: самый высокий водопад Казахстана сняли с головокружительного ракурса

Водопад Бурхан-Булак, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 17:12 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Самый высокий водопад Казахстана Бурхан-Булак сняли с необычного, захватывающего дух ракурса, сообщает Zakon.kz.

Блогер и автор видео Ринат Хамзин в Instagram 7 августа 2026 года опубликовал видео, снятое на дрон, с эффектом свободного падения с водопада.

"Еще не видели самый высокий водопад Казахстана? Тогда обязательно присмотритесь к этим кадрам. Бурхан-Булак – настоящее чудо природы, где мощный поток воды с высоты сливается с величественными горами. Особая съемка позволяет в полной мере почувствовать масштаб этого места: в один момент вы парите над горами, а уже в следующую секунду оказываетесь прямо у водопада. Жетісу продолжает удивлять кадр за кадром", – подписал автор видео.

Самый высокий водопад в Казахстане Бурхан-Булак находится в области Жетысу, в горах Джунгарского Алатау, в ущелье реки Кора выше города Текели. Его общая высота составляет 168 метров (высота четырех каскадов), а видимая часть трех нижних каскадов достигает 114 метров.

Добраться до этого водопада непросто из-за горной дороги. Но власти региона обещают, что это ненадолго – до конца 2027 года планируется достроить дорогу к самому высокому водопаду Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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