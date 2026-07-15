Зафиксирована самая высокая температура в мире: Казахстан отстает ненамного

Зарегистрирована самая высокая в мире в 2026 году температура воздуха, сообщает Zakon.kz.

Экстремальные температуры фиксируют в Иране. Так, 12 июля в городе Делхоран было зафиксировано +51,5°C. Уже тогда эту температуру назвали самой высокой в мире в текущем году. А 14 июля официальные лица страны объявили, что температура на одной из метеостанций в провинции Фарс достигла 52,1°C, пишет ИРНА. При такой жаре воздух становится настолько горячим, что обычная жизнь на улице несет угрозу для здоровья.

По прогнозам, к 16 июля в стране ожидается кратковременное снижение температуры, затем снова будет повышение.

Казахстан, между тем, тоже изнывает от жары. К обеду 15 июля в некоторых городах страны температура воздуха превысила 40°C:

Туркестан +41°C, ощущается как 46°C .

. Кызылкум +40°C, по ощущению +44°C.

Шымкент +40°C, по ощущению 44°C.

В Таразе зафиксировано +39°C, по ощущению +43°С, в Кызылорде – +38°C, в Жанатасе – +39°С, в Талдыкоргане – +38°С, в Конаеве – +38°С, ощущается как +42°С. В Алматы температура воздуха 15 июля достигла +36°С, ощущается как +39°С.

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Астана же 14 июля пережила самый жаркий день за 34 года – температура воздуха там достигла +38,6°C.

В Алматы на фоне жары подскочило число вызовов скорой помощи: более 33,6 тысячи вызовов за первые две недели июля.

Какой прогноз погоды дали синоптики страны на ближайшие дни, можно узнать здесь.