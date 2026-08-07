Горное приключение обернулось ЧП: иностранного туриста спасли в Алматинской области

В Алматинской области спасатели МЧС эвакуировали туристов из Германии с высокогорного пика Сатпаева (Советов). Инцидент произошел в Карасайском районе во время восхождения. Один из участников группы получил травму руки и не смог самостоятельно продолжить спуск, сообщает Zakon.kz.

Для проведения спасательной операции были привлечены специалисты Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС РК, сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Алматы, а также вертолет АО "Казавиаспас".

После высадки в горной местности спасатели пешком добрались до пострадавшего, оказали ему первую помощь и доставили его к месту, где могла приземлиться воздушная техника.

Вертолетом турист был эвакуирован и доставлен в городскую клиническую больницу №4 Алматы, где его передали медицинским специалистам для обследования и дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что прогулка на сапборде закончилась спасением иностранцев на Бухтарме.