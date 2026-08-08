26 казахстанских осужденных будут получать зарплату на переработке шерсти

26 казахстанцев, отбывающих наказание в колонии-поселении, будут заниматься переработкой шерсти животных и получать достойную зарплату, сообщает Zakon.kz.

По инициативе Специализированной прокуратуры между Департаментом уголовно-исполнительной системы по Шымкенту и Туркестанской области, а также ТОО "Прод Ком" заключен трехсторонний меморандум.

В рамках меморандума 26 осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, трудоустроены на постоянной основе. Планируется увеличение количества рабочих мест и расширение охвата осужденных трудовой занятостью.

В прокуратуре Шымкента уточнили, что предприятие занимается переработкой шерсти сельскохозяйственных животных и производством готовой продукции. Ежедневно здесь перерабатывается более трех тонн шерсти, а готовая продукция экспортируется за рубеж.

"Трудоустроенные осужденные получают достойную заработную плату, что позволяет им погашать задолженности перед государством, исполнять требования по исполнительным документам и возмещать ущерб, причиненный потерпевшим. Кроме того, они обеспечены трехразовым питанием и проживанием в общежитии, а также находятся под постоянным контролем сотрудников учреждения на территории предприятия", – рассказали в надзорном ведомстве.

Реализация инициативы направлена на приобщение осужденных к труду, их ресоциализацию и предупреждение повторной преступности.

В МВД Казахстана рассказали о способах развития трудовой занятости и профессионального обучения в системе исполнения наказаний.