#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
События

26 казахстанских осужденных будут получать зарплату на переработке шерсти

Животные, шерсть , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 11:05 Фото: pixabay
26 казахстанцев, отбывающих наказание в колонии-поселении, будут заниматься переработкой шерсти животных и получать достойную зарплату, сообщает Zakon.kz.

По инициативе Специализированной прокуратуры между Департаментом уголовно-исполнительной системы по Шымкенту и Туркестанской области, а также ТОО "Прод Ком" заключен трехсторонний меморандум.

В рамках меморандума 26 осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, трудоустроены на постоянной основе. Планируется увеличение количества рабочих мест и расширение охвата осужденных трудовой занятостью.

В прокуратуре Шымкента уточнили, что предприятие занимается переработкой шерсти сельскохозяйственных животных и производством готовой продукции. Ежедневно здесь перерабатывается более трех тонн шерсти, а готовая продукция экспортируется за рубеж.

"Трудоустроенные осужденные получают достойную заработную плату, что позволяет им погашать задолженности перед государством, исполнять требования по исполнительным документам и возмещать ущерб, причиненный потерпевшим. Кроме того, они обеспечены трехразовым питанием и проживанием в общежитии, а также находятся под постоянным контролем сотрудников учреждения на территории предприятия", – рассказали в надзорном ведомстве.

Реализация инициативы направлена на приобщение осужденных к труду, их ресоциализацию и предупреждение повторной преступности.

В МВД Казахстана рассказали о способах развития трудовой занятости и профессионального обучения в системе исполнения наказаний.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
побег, задержание, розыск
20:42, 09 января 2024
В Семее задержали объявленную в розыск осужденную
Украденные деньги разрушили мечту о красивой жизни
23:04, 17 июня 2026
В ВКО осужденная домработница рассказала о переоценке ценностей и надежде на амнистию
Пожарный, взрыв Газели, Тараз, героизм пожарного восхитил казахстанцев, зарплаты больше
10:01, 07 октября 2024
Казахстанцы назвали, кто должен получать миллионные зарплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Сегодня
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Сегодня
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Сегодня
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Сегодня
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: