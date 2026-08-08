Стены, очаги и ров: что восстанавливают на городище Отырар

На городище Отырар в Туркестанской области продолжается комплекс научно-реставрационных работ. Специалисты РГП "Казреставрация" восстанавливают отдельные элементы древнего комплекса, используя традиционные строительные технологии, сообщает Zakon.kz.

В рамках работ уже укреплены отдельные участки стен жилых построек, устранены трещины и повреждения, а также восстановлены фрагменты древнего очага.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Кроме того, специалисты провели работы на въездной дороге и обновили поврежденный штукатурный слой.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Отдельное внимание уделяется сохранению защитного рва, окружающего городище. Для предотвращения разрушения под воздействием осадков его поверхность покрывают специальной штукатуркой с добавлением соломы.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Такой традиционный материал помогает укрепить защитный слой и уменьшить влияние внешней среды.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Научная реставрация проводится с учетом исторических особенностей Отырара. Основная задача специалистов – сохранить подлинный облик археологического памятника и обеспечить его дальнейшую защиту.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Ранее сообщалось, что один из древнейших городов Казахстана начинают спасать от разрушения.