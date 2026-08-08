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События

Стены, очаги и ров: что восстанавливают на городище Отырар

реставрация, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 18:35 Фото: Министерство культуры и информации РК
На городище Отырар в Туркестанской области продолжается комплекс научно-реставрационных работ. Специалисты РГП "Казреставрация" восстанавливают отдельные элементы древнего комплекса, используя традиционные строительные технологии, сообщает Zakon.kz.

В рамках работ уже укреплены отдельные участки стен жилых построек, устранены трещины и повреждения, а также восстановлены фрагменты древнего очага.

реставрация, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 18:35

Фото: Министерство культуры и информации РК

Кроме того, специалисты провели работы на въездной дороге и обновили поврежденный штукатурный слой.

реставрация, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 18:35

Фото: Министерство культуры и информации РК

Отдельное внимание уделяется сохранению защитного рва, окружающего городище. Для предотвращения разрушения под воздействием осадков его поверхность покрывают специальной штукатуркой с добавлением соломы.

реставрация, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 18:35

Фото: Министерство культуры и информации РК

Такой традиционный материал помогает укрепить защитный слой и уменьшить влияние внешней среды.

реставрация, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 18:35

Фото: Министерство культуры и информации РК

Научная реставрация проводится с учетом исторических особенностей Отырара. Основная задача специалистов – сохранить подлинный облик археологического памятника и обеспечить его дальнейшую защиту.

реставрация, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 18:35

Фото: Министерство культуры и информации РК

Ранее сообщалось, что один из древнейших городов Казахстана начинают спасать от разрушения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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