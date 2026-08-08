Стены, очаги и ров: что восстанавливают на городище Отырар
В рамках работ уже укреплены отдельные участки стен жилых построек, устранены трещины и повреждения, а также восстановлены фрагменты древнего очага.
Кроме того, специалисты провели работы на въездной дороге и обновили поврежденный штукатурный слой.
Отдельное внимание уделяется сохранению защитного рва, окружающего городище. Для предотвращения разрушения под воздействием осадков его поверхность покрывают специальной штукатуркой с добавлением соломы.
Такой традиционный материал помогает укрепить защитный слой и уменьшить влияние внешней среды.
Научная реставрация проводится с учетом исторических особенностей Отырара. Основная задача специалистов – сохранить подлинный облик археологического памятника и обеспечить его дальнейшую защиту.
Ранее сообщалось, что один из древнейших городов Казахстана начинают спасать от разрушения.