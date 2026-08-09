Тысячи алматинцев исполнили песни Абая под открытым небом
Документальный фильм "Алғашқы кітап", снятый при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино, рассказывает об истории выхода в свет первого сборника произведений Абая.
Картина в жанре докудрамы повествует о судьбе первой книги поэта, изданной в 1909 году в Санкт-Петербурге в издательстве Ильяса Бораганского. Авторы рассказывают, как произведения Абая были собраны и подготовлены к печати, кто участвовал в издании книги, почему она вышла именно в Санкт-Петербурге и с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к ее публикации.
После показа состоялась музыкально-поэтическая программа, организованная Управлением культуры Алматы. В постановке приняли участие Талгат Кузембаев, Лидия Каденова, Ерлан Билял, Дархан Сулейменов, Асан Мажит, Динара Кемелхан, Ерден Жаксибек, группа "Алашұлы" и Хоровая капелла.
Вечер продолжил фестиваль Almaty Summer Fest. Со сцены прозвучали песни и стихи Абая в исполнении Макпал Жунусовой, Жанар Дугаловой, Асхата Таргына, Нурлана Бердибаева, Серика Исахана, Ayarai, Birzhan Demeuuly, Nurtore, Magsoul, групп KeshYou, 6ellucci, квартета IL Canto и других артистов.
Завершился вечер совместным исполнением песен Абая под открытым небом – к артистам присоединились более тысячи зрителей.