Тысячи алматинцев исполнили песни Абая под открытым небом

В преддверии Дня Абая в Алматы прошел культурный вечер, посвященный наследию великого поэта и просветителя. На сцене под открытым небом тысячи зрителей посмотрели документальный фильм "Алғашқы кітап" и стали участниками музыкально-поэтической и концертной программы, сообщает Zakon.kz.

Документальный фильм "Алғашқы кітап", снятый при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино, рассказывает об истории выхода в свет первого сборника произведений Абая.

Фото: акимат Алматы

Картина в жанре докудрамы повествует о судьбе первой книги поэта, изданной в 1909 году в Санкт-Петербурге в издательстве Ильяса Бораганского. Авторы рассказывают, как произведения Абая были собраны и подготовлены к печати, кто участвовал в издании книги, почему она вышла именно в Санкт-Петербурге и с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к ее публикации.

Фото: акимат Алматы

После показа состоялась музыкально-поэтическая программа, организованная Управлением культуры Алматы. В постановке приняли участие Талгат Кузембаев, Лидия Каденова, Ерлан Билял, Дархан Сулейменов, Асан Мажит, Динара Кемелхан, Ерден Жаксибек, группа "Алашұлы" и Хоровая капелла.

Фото: акимат Алматы

Вечер продолжил фестиваль Almaty Summer Fest. Со сцены прозвучали песни и стихи Абая в исполнении Макпал Жунусовой, Жанар Дугаловой, Асхата Таргына, Нурлана Бердибаева, Серика Исахана, Ayarai, Birzhan Demeuuly, Nurtore, Magsoul, групп KeshYou, 6ellucci, квартета IL Canto и других артистов.

Фото: акимат Алматы

Завершился вечер совместным исполнением песен Абая под открытым небом – к артистам присоединились более тысячи зрителей.