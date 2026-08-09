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События

Дожди с грозами и жара до +44°С: прогноз погоды на 10 августа

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 15:20 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 10 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока – ливень, в отдельных районах возможен град.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на севере днем – пыльную буря, на севере, северо-востоке страны ночью и утром ожидается туман.

Днем очень сильная жара ожидается в Атырауской, на западе, юге в Актюбинской, в области Улытау, юге Костанайской областей – +40...+41°C, в Мангистауской области +43...+44°C.

Днем ожидается сильная жара в Алматинской области, в области Жетысу, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, в области Улытау, Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской области и области области Абай +35...+38°C, в Жамбылской области +38...+40°C, в Туркестанской и Кызылординской областях +40...+43°C.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области, в центре области Абай, на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, севере Северо-Казахстанской, в центре Акмолинской, в центре, на юге Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской, на западе, в центре Карагандинской областей, на западе, юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге, юго-востоке, в центре Актюбинской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе Акмолинской, на юге, востоке Карагандинской областей, юге Восточно-Казахстанской области и области Абай, на западе, севере Алматинской областей, на востоке, в центре области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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