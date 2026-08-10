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День Абая отмечают в Казахстане

Праздники , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 08:19 Фото: Zakon.kz
10 августа в нашей стране вот уже в шестой раз на официальном уровне празднуют день рождения Абая Кунанбаева – казахского поэта и мыслителя, человека, проложившего культурный мост между народами, сообщает Zakon.kz.

В 2020 году правительство республики приняло постановление, внеся соответствующие изменения в Закон "О праздниках в Республике Казахстан". С тех пор ежегодно 10 августа страна чествует память Абая литературными чтениями, выставками, поэтическими вечерами и, конечно, возложением цветов к памятникам.

Абай является автором более 170 стихотворений и 56 переводов. Его острое перо подарило нам известные на весь мир "Слова назидания".

Он также был композитором и создал около двух десятков мелодий, которые популярны и в наши дни. Некоторые свои строки акын переложил на музыку, а песня на его стихи "Көзімнің қарасы" стала народной.

В этом году к 181-летию великого акына в КазНУ представили новые образовательные проекты и разработки в области абаеведения. Как рассказал ассоциированный профессор Научно-исследовательского института Абая при КазНУ имени аль-Фараби, кандидат политических наук Торегельды Туякбай, главная задача института заключается не только в сохранении наследия, но и в том, чтобы "через познание Абая помочь человеку лучше понять самого себя".

"Уже шесть лет в университете преподается новая междисциплинарная дисциплина "Абай ілімі". В отличие от традиционного абаеведения, которое было сосредоточено прежде всего на изучении творчества и личности поэта, "Абай ілімі" ориентирована на применение его философии в современной жизни. Сегодня мы предлагаем сделать эту дисциплину обязательной не только в вузах, но и в школах. На это есть общественный запрос, ведь Абай должен стать достоянием не только казахского народа, но и всего человечества", – заявил Торегельды Туякбай, выступая на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы.

Важно отметить, что идеи Абая не только не устаревают со временем, но и, напротив, обретают новые смыслы в сегодняшнем дне. Так, по словам ассоциированного профессора Научно-исследовательского института Абая при КазНУ имени аль-Фараби Лайлы Мусалы, его концепции справедливости, честности и нравственности нашли отражение в понятиях "Әділетті Қазақстан" и "Адал азамат", которые все чаще рассматриваются через призму философского наследия великого предка.

Посему, продолжила она, особенно важно отойти от формального изучения его произведений к практическому применению в повседневной жизни.

"Недостаточно просто знать стихи Абая или отдельные факты его биографии. Важно понимать смысл его произведений, вести с ним своеобразный диалог и использовать его наставления как ориентир при принятии жизненных решений. Именно в этом сегодня мы видим одну из главных задач современного абаеведения", – считает эксперт.

Интересный факт: в январе текущего года "Слова назидания" Абая предложили включить в реестр ЮНЕСКО. Как отметила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, для включения произведения в реестр ЮНЕСКО "Память мира" соответствующие документы были направлены на экспертную оценку.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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