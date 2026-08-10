В Алматы в День Абая Дархан Сатыбалды принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику поэта

В Алматы в День Абая состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбайулы.

В мероприятии приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, представители интеллигенции, депутаты маслихата города, члены Общественного совета, представители Национальной академии наук Республики Казахстан и Союза писателей Казахстана, сотрудники Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова, представители сферы образования и молодежь.

Фото: акимат города Алматы

Участники почтили память Абая и возложили цветы к его памятнику. В завершение церемонии народный артист Казахстана Болат Абдильманов исполнил монолог "Абайдың жұмбағы".

Фото: акимат города Алматы

В честь Дня Абая в Алматы проходят культурные мероприятия, посвященные жизни, творчеству и духовному наследию поэта.

Фото: акимат города Алматы

В минувшую субботу состоялся музыкальный вечер "Абай әлемі". Более 20 тыс. жителей и гостей города вместе с народной артисткой Казахстана Макпал Жунусовой и группой IL Canto исполнили песни Абая.

Фото: акимат города Алматы

Сегодня тематические мероприятия также проходят в библиотеках и музеях Алматы, молодежных комьюнити-центрах и на других культурных площадках города.