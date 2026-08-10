#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
События

В Алматы в День Абая Дархан Сатыбалды принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику поэта

Церемония, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 14:50 Фото: акимат города Алматы
В Алматы в День Абая состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбайулы.

В мероприятии приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, представители интеллигенции, депутаты маслихата города, члены Общественного совета, представители Национальной академии наук Республики Казахстан и Союза писателей Казахстана, сотрудники Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова, представители сферы образования и молодежь.

Возложения цветов к памятнику Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 14:50

Фото: акимат города Алматы

Участники почтили память Абая и возложили цветы к его памятнику. В завершение церемонии народный артист Казахстана Болат Абдильманов исполнил монолог "Абайдың жұмбағы".

Возложения цветов к памятнику Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 14:50

Фото: акимат города Алматы

В честь Дня Абая в Алматы проходят культурные мероприятия, посвященные жизни, творчеству и духовному наследию поэта.

Церемония, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 14:50

Фото: акимат города Алматы

В минувшую субботу состоялся музыкальный вечер "Абай әлемі". Более 20 тыс. жителей и гостей города вместе с народной артисткой Казахстана Макпал Жунусовой и группой IL Canto исполнили песни Абая.

Церемония, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 14:50

Фото: акимат города Алматы

Сегодня тематические мероприятия также проходят в библиотеках и музеях Алматы, молодежных комьюнити-центрах и на других культурных площадках города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
День Абая
16:15, Сегодня
В День Абая кандидаты "Әділет" вместе с жителями Семея посетили памятник поэту
День Абая, Усть-Каменогорск
19:00, 10 августа 2025
В Усть-Каменогорске возложили цветы к памятнику Абая Кунанбаева
Подарили молодежи роман &quot;Путь Абая&quot;
12:53, Сегодня
В Туркестане почтили наследие Абая и подарили молодежи роман "Путь Абая"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:10, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Сегодня
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Сегодня
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Денис Евсеев на турнире в Шымкенте в апреле 2026 года
17:25, Сегодня
Казахстанец Евсеев одержал волевую победу и вышел в основную сетку турнира в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: