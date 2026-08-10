В День Абая кандидаты "Әділет" вместе с жителями Семея посетили памятник поэту

Кандидаты партии "Әділет" начали поездку в область Абай с возложения цветов к памятнику великому казахскому просветителю Абаю Кунанбаеву в Семее. В День Абая они почтили память поэта, а позже вместе с жителями города исполнили одну из самых известных его песен – "Көзімнің қарасы".

Наследие Абая и сегодня остается основой для разговора о знаниях, образовании и развитии личности.

О необходимости воспитывать образованное, мыслящее и ответственное поколение не раз говорил президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая особую роль книги, просвещения и интеллектуального развития общества.

Идея формирования интеллектуального общества нашла отражение и в предвыборной программе партии "Әділетті болашақ үшін". В ней отдельное внимание уделено развитию культуры чтения, популяризации книг и повышению интереса граждан к знаниям.

Фото: Әділет

"Как сегодня отметил глава государства, в вопросах формирования новой общественной этики, укрепления национальной идентичности и популяризации гуманистических идеалов мы неизменно обращаемся к творчеству Абая. Его идеи о знаниях, труде, ответственности, единстве и согласии сегодня приобретают особое значение. Партия "Әділет" последовательно поддерживает стратегический курс и реформы пррезидента. Более того, принципы "Адал Азамат", "Таза Қазақстан", "Закон и Порядок", которые глава государства назвал основой гармоничного общества, заложены и в основу нашей предвыборной программы", – сказал председатель партии Айбек Дадебай на встрече с общественностью области.

Разговор, начавшийся у памятника Абаю с его идей о знаниях и образовании, постепенно перешел к тому, каким должен быть образованный человек уже в XXI веке – читающим, умеющим работать с информацией и готовым осваивать новые технологии.

Одним из самых ярких моментов встречи стало массовое исполнение "Көзімнің қарасы". Более 300 жителей Семея вместе с кандидатами партии "Әділет" без подготовки, а капелла исполнили одну из самых известных и трогательных песен Абая, знакомую, пожалуй, каждому казахстанцу.

Фото: Әділет

Одна из жительниц области призналась, что для семейчан особенно важно, что кандидаты приехали в регион именно в День Абая и начали поездку с возложения цветов к памятнику великому просветителю. По ее словам, жители гордятся тем, что их область носит имя Абая, а совместное исполнение "Көзімнің қарасы" стало особенно эмоциональным моментом встречи.

"Мы очень гордимся тем, что наша область носит имя Абая. Поэтому приятно, что кандидаты приехали к нам и в День Абая в первую очередь почтили его память. А когда все вместе запели „Көзімнің қарасы", если честно, было до дрожи", – поделилась жительница области Абай.

С этого символичного события началась программа Республиканского предвыборного штаба партии "Әділет" в области Абай. Рабочая поездка кандидатов по региону продолжается – в течение дня они проведут встречи с активом региона и жителями области.

Фото: Әділет