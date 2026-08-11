Мраморная баранина появится в Казахстане

Ученые разработали комплексную технологию производства мраморной баранины на основе казахской тонкорунной породы овец, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства сельского хозяйства, новая разработка ТОО "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" НАО "НАНОЦ" позволяет получать высококачественную ягнятину с улучшенными потребительскими характеристиками и экспортным потенциалом.

"В основе технологии лежит научно обоснованная система интенсивного выращивания и откорма ягнят, а также специально разработанный сбалансированный зерновой комбикорм. Его состав включает зерновые и белковые компоненты, пробиотики, растительные добавки, премиксы и минеральные вещества. Такая система питания обеспечивает высокий среднесуточный прирост животных, стабильный обмен веществ и способствует равномерному формированию внутримышечного жира", – сообщили в министерстве.

Отмечается, что в рамках исследований ученым удалось реализовать генетический потенциал казахской тонкорунной породы овец.

Содержание внутримышечного жира в мясе ягнят достигло 4-6%, тогда как при традиционном пастбищном выращивании этот показатель составляет около 2-3%. Благодаря этому мясо приобрело выраженную мраморность, отличаясь повышенной сочностью, нежностью и насыщенным вкусом.

Одновременно отмечены улучшения убойных показателей животных. В частности, увеличился выход наиболее ценных отрубов и оптимизировалось соотношение мышечной и жировой тканей. Это позволяет повысить товарную ценность продукции и создать дополнительные возможности для ее реализации на внешних рынках.

Разработанная технология предусматривает оптимизацию всех этапов выращивания и откорма ягнят. Созданный учеными комбикорм включает зерновые и белковые компоненты, пробиотики, растительные добавки, премиксы и минеральные вещества, обеспечивающие интенсивный рост животных, стабильный обмен веществ и формирование мраморной структуры мяса.

Научная значимость разработки подтверждена двумя патентами на полезную модель. Результаты исследований также опубликованы в научных изданиях.

Летом 2026 года стало известно, что казахстанские ученые приступили к разработке инновационного ферментированного молочного продукта на основе традиционного казахского напитка наурыз көже. Проект "Новые молочные продукты на основе ферментирования симбиотической микрофлоры с фитоингредиентами оздоровительного действия" получил финансирование в размере 365 млн тенге.