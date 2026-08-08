Древнюю мраморную статую юноши нашли при раскопках в Турции

В древнем городе Сарды, расположенном в турецкой провинции Маниса, археологи обнаружили монументальную мраморную статую молодого мужчины. Находку датируют первой половиной V века до н.э., сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Anadolu, высота сохранившейся части скульптуры составляет 2,2 м. Статуя была найдена в двух крупных фрагментах, при этом ступни и некоторые небольшие детали утрачены.

Особый интерес представляет одежда юноши: исследователи отмечают необычные элементы, которые могут свидетельствовать о влиянии лидийской культуры. В правой руке фигура держит плод, предположительно, айву, который мог использоваться в качестве подношения божеству.

В римский период статую использовали как строительный материал при мощении колонной улицы. Её уложили лицом вниз, что помогло сохранить черты лица и другие детали скульптуры.

После очистки, научного изучения и реставрации находку планируют выставить в Музее Манисы. Специалисты также исследуют поверхность статуи на наличие сохранившихся следов древней краски.

Manisa’daki Sardes Antik Kenti’nde yaklaşık 2 bin 500 yıllık genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel; anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve Lidya kültürünün izlerini taşıyan giysi ayrıntılarıyla… pic.twitter.com/XFub3Vqrsw — TVNET (@tvnet) August 3, 2026

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