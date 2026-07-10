В Казахстане создают новый молочный продукт за 365 миллионов

В Казахстане приступили к разработке инновационного ферментированного молочного продукта на основе традиционного казахского напитка наурыз көже, сообщает Zakon.kz.

Проектом занимаются ученые Павлодарского педагогического университета имени Ә. Марғұлана. Об этом 10 июля 2026 года рассказали в Министерстве науки и высшего образования.

Сообщается, что проект "Новые молочные продукты на основе ферментирования симбиотической микрофлоры с фитоингредиентами оздоровительного действия" получил финансирование в размере 365 млн тенге.

"Его цель – создать функциональный молочный продукт нового поколения на основе традиционного наурыз көже. Использование симбиотической микрофлоры чайного гриба и специально подобранных фитоингредиентов позволит повысить пищевую ценность напитка, придать ему дополнительные полезные свойства и увеличить срок хранения без потери качества", – отметили в Миннауки.

Руководителем проекта является кандидат технических наук Есмурат Матеев. В реализации технологии принимает участие директор Научного центра биоценологии и экологических исследований Марғұлан университета Бибигуль Жумабекова. Исследования в области ферментированных напитков коллектив университета ведет на протяжении нескольких лет. Победа в конкурсе позволит перейти от научных разработок к этапу промышленного внедрения.

В течение 3 лет ученые совместно с индустриальным партнером будут внедрять разработанную технологию и выводить инновационный продукт на рынок.

Выпуск первой партии напитка запланирован до конца 2026 года. Производство инновационного напитка будет организовано на производственной площадке в Жамбылской области.

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