За 10 дней на миллиард тенге: раскрыты масштабы тайного вывоза топлива из страны

В Комитете национальной безопасности (КНБ) 12 августа 2026 года раскрыли масштабы попыток нелегально вывезти из страны топливо, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска с 1 по 10 августа предотвратила 551 факт незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму более 1 млрд тенге.

"В частности, не допущено 411 попыток вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также 140 нарушений провоза товаров народного потребления. Виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – сообщили в ведомстве.

Работа в данном направлении продолжается.

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На границе выявляют не только попытки вывезти топливо или ввезти контрабандой товары, но и попытки провоза незадекларированной валюты. Например, на автомобильном КПП "Кордай" Жамбылской области у иностранца обнаружили 70 000 долларов (в эквиваленте 32 550 000 тенге), скрытых под одеждой.