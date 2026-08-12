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События

За 10 дней на миллиард тенге: раскрыты масштабы тайного вывоза топлива из страны

КПП Ак-Тилек на кыргызско-казахстанской границе, контрольно-пропускной пункт Ак-Тилек, пункт пропуска КПП Ак-Тилек, пункты пропуска, пограничная служба Кыргызстана, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 10:14 Фото: gov.kg
В Комитете национальной безопасности (КНБ) 12 августа 2026 года раскрыли масштабы попыток нелегально вывезти из страны топливо, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска с 1 по 10 августа предотвратила 551 факт незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму более 1 млрд тенге.

"В частности, не допущено 411 попыток вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также 140 нарушений провоза товаров народного потребления. Виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – сообщили в ведомстве.

Работа в данном направлении продолжается.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 10:14
Иностранные водители пытались вывезти из Казахстана сотни литров дизеля

На границе выявляют не только попытки вывезти топливо или ввезти контрабандой товары, но и попытки провоза незадекларированной валюты. Например, на автомобильном КПП "Кордай" Жамбылской области у иностранца обнаружили 70 000 долларов (в эквиваленте 32 550 000 тенге), скрытых под одеждой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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