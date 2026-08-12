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События

В Караганде снесут известную "заброшку" в центре города

магазин, входная группа, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:16 Фото: Instagram/meiram_kozhukhov
Аким Караганды Мейрам Кожухов продолжает рассказывать в соцсетях о работе с проблемными объектами города. Очередной пост он опубликовал 12 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по его словам, в самом центре Караганды, на проспекте Бухар Жырау, справа от торгового дома "Абзал", много лет стоит здание, которое иначе как бельмом на глазу не назовешь.

Многие карагандинцы знают его как своего рода "пятак" – магазин, где продавалось все понемногу.

"Для главной улицы города такой объект выглядит совершенно неуместно. Впрочем, в любой другой части Караганды – тоже. Как нетрудно догадаться, у здания есть собственник. И ладно бы он содержал объект в порядке, а само строение хоть как-то украшало центр города. Но нет ни того ни другого. Кроме того, здание мешает обустроить здесь полноценный тротуар и нормально организовать пространство для пешеходов", – делится Кожухов.

Чтобы привести эту территорию в порядок, акимат добивался передачи объекта в собственность города. Была проведена оценка участка вместе со зданием и направлено собственнику официальное предложение. Но он отказался.

"Договориться не удалось, поэтому дальнейшее решение вопроса перешло в судебную плоскость. Первая инстанция нас не поддержала, апелляционная – тоже. Мы обратились в Верховный суд, который поддержал позицию города и принял решение в нашу пользу".Мейрам Кожухов

На сегодняшний день, отмечает градоначальник, все предусмотренные решением суда обязательства исполнены.

Уже 14 августа объект передадут городу.

"После этого здание демонтируем, а на его месте обустроим полноценный тротуар и парковку", – заверил аким.

Неделей ранее Кожухов обрадовал жителей новостями об одном из самых известных заброшенных зданий города.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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