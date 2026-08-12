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Спорт

Мама и младший брат трогательно поздравили Дастана Сатпаева с 18-летием

футболист Дастан Сатпаев, мама Мадина Сатпаева, братишка Темирхан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:22 Фото: Instagram/madina01m
Сегодня, 12 августа 2026 года, известный казахстанский футболист, нападающий английского клуба "Челси" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев отмечает важный и личный праздник – совершеннолетие. В связи с этим к нему обратилась семья, сообщает Zakon.kz.

Так, мама Мадина Сатпаева в Instagram-Stories опубликовала архивное фото с сыном.

Instagram-Stories Мадины Сатпаевой, Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:22

Фото: Instagram/madina01m

"Дастан, сердце мое, с днем рождения. Люблю тебя", – трогательно обратилась родительница к уже 18-летнему Дастану.

Также футболиста поздравил младший брат Темирхан Сатпаев. Он тоже в Stories поделился архивным снимком с именинником.

Instagram-Stories Темирхана Сатпаева, Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:22

Фото: Instagram/t.satpayev

"С днем рождения, братишка", – написал Темирхан, обращаясь к брату.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:22
Дастан Сатпаев может стать героем популярной видеоигры

Ранее мы писали, что Дастану Сатпаеву исполнилось 18 лет. Подробнее о том, что для него официально изменилось в английской Премьер-лиге (АПЛ), можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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