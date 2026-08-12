Мама и младший брат трогательно поздравили Дастана Сатпаева с 18-летием

Сегодня, 12 августа 2026 года, известный казахстанский футболист, нападающий английского клуба "Челси" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев отмечает важный и личный праздник – совершеннолетие. В связи с этим к нему обратилась семья, сообщает Zakon.kz.

Так, мама Мадина Сатпаева в Instagram-Stories опубликовала архивное фото с сыном.

"Дастан, сердце мое, с днем рождения. Люблю тебя", – трогательно обратилась родительница к уже 18-летнему Дастану.

Также футболиста поздравил младший брат Темирхан Сатпаев. Он тоже в Stories поделился архивным снимком с именинником.

"С днем рождения, братишка", – написал Темирхан, обращаясь к брату.

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Ранее мы писали, что Дастану Сатпаеву исполнилось 18 лет. Подробнее о том, что для него официально изменилось в английской Премьер-лиге (АПЛ), можете узнать здесь.