Казахстанка выставила на продажу своего еще не рожденного ребенка

Беременная казахстанка решила заработать 800 000 тенге на продаже своего ребенка, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Павлодарской области 12 августа 2026 года рассказали, что жительница города Туркестана 2002 года рождения испытывала материальные трудности. И еще во время беременности решила продать своего будущего ребенка. Для этого она разместила объявление в сообществе "бала асырап алгым келеди" в социальной сети "ВКонтакте", где нашла покупателя и договорилась о продаже младенца за 800 000 тенге.

28 марта 2026 года женщина родила здоровую девочку в Павлодарском областном перинатальном центре №1.

"При координации прокуратуры города в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий задокументирована преступная деятельность. Покупателю, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, переданы денежные средства с заранее зафиксированными серийными номерами. 31 марта 2026 года в одной из квартир города Павлодара осужденная передала новорожденного ребенка вместе с медицинскими документами покупателю и получила вознаграждение в сумме 100 000 тенге", – сообщили в надзорном органе.

Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодара женщина признана виновной по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса ("Торговля несовершеннолетними") и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

На основании статьи 74 Уголовного кодекса Республики Казахстан исполнение назначенного наказания отсрочено сроком на 5 лет (отсрочка отбывания наказания предоставляется беременным женщинам, женщинам, которые имеют или фактически воспитывают малолетних детей).

Похожий случай произошел в Астане, где 19-летняя беременная договорилась о продаже своего ребенка. Ей дали 8 лет условно.