Глава государства наградил ряд выдающихся казахстанцев

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил группу общественных деятелей государственными наградами. Об этом сегодня, 12 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства в Акорде вручил выдающемуся художнику Батиме Заурбековой орден "Отан", а известному литературоведу Турсыну Журтбаю – орден "Барыс" I степени.

Кроме того, видный государственный деятель Александр Судьин был награжден орденом "Барыс" II степени.

Признанному актеру и театральному режиссеру Нурканату Жакыпбаю присуждено звание "Қазақстанның халық әртісі" ("Народный артист Казахстана"), а ветерану аграрной отрасли Виктору Хильниченко – звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана").

Касым-Жомарт Токаев поздравил награжденных и дал высокую оценку вкладу каждого из них в развитие страны.

Как сказал глава государства, Батиму Заурбекову отличает яркий, узнаваемый почерк в изобразительном искусстве. Она стояла у истоков отечественной школы гобелена и стала первым профессиональным мастером в этой сфере среди женщин Казахстана.

"Ваше творчество получило признание, вы стали лауреатом Государственной премии. Вы уделяли особое внимание популяризации истории, самобытности, орнаментального искусства и традиций нашего народа. Ваши произведения украшают знаковые здания Алматы и других городов, хранятся в коллекциях как в Казахстане, так и за рубежом, получая высочайшие оценки авторитетных мировых экспертов. Считаю, что ваш яркий творческий путь служит прекрасным примером для молодого поколения", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал Турсына Журтбая видным ученым и ярким писателем, посвятившим всю свою сознательную жизнь развитию национальной духовности.

"Вы приложили много сил для глубокого изучения и всесторонней популяризации жизни и творчества Абая Кунанбаева. Абай – духовный ориентир для всей нации, и, прежде всего, для подрастающего поколения. По сути, постижение великого мыслителя – это постижение самого казахского народа. Вам принадлежат ценные научные труды, посвященные богатому наследию и биографии Мухтара Ауэзова и других видных представителей национальной культуры. Своими выдающимися произведениями вы значительно обогатили отечественную литературу", – сказал глава государства.

Президент также поблагодарил Александра Судьина, который с первых лет Независимости принимает активное участие в развитии нашей страны.

"За время работы на ниве государственной службы вы снискали заслуженные почет и уважение. Достойно представляли интересы народа, будучи депутатом Сената Парламента. Хочу отметить ваши заслуги в развитии казахстанского парламентаризма на посту вице-спикера и руководителя аппарата Сената. Ваша профессиональная деятельность получила высокую оценку и по праву служит примером беззаветного служения Отечеству", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было отмечено, что известный режиссер Нурканат Жакыпбай, более полувека отдавший театру и кинематографу, вносит существенную лепту в развитие национальной культуры.

"Вы являетесь живой легендой сцены, а Ваши масштабные постановки получили всенародное признание. Блестяще исполненные Вами роли в десятках спектаклей и кинокартин завоевали глубокое уважение зрителей. Сегодня Вы делитесь своим бесценным опытом с начинающими артистами, открывая им путь в мир искусства", – продолжил глава государства.

Президент остановился на плодотворной профессиональной и общественной деятельности Виктора Хильниченко, прошедшего путь от агронома до руководителя сельскохозяйственного предприятия "Хильниченко и К", а также проявившего себя в качестве депутата Алматинского областного маслихата.

"Самое главное, вы никогда не останавливались на достигнутом, ставя перед собой новые и все более сложные цели. Ваш вклад в развитие агропромышленного потенциала региона невозможно переоценить", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства заявил, что "скоро впервые в истории Казахстана состоятся выборы в Курултай, которые, безусловно, станут важнейшим событием в жизни страны".