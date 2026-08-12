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#Выборы в Курултай
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#Спецпроекты
#Новая Конституция
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Политика

Скоро впервые в истории Казахстана состоятся выборы в Курултай – Токаев

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 15:03 Фото: Zakon.kz
Казахстан вступил на путь всесторонней модернизации, что находит отражение в фундаментальных изменениях во всех сферах государственной жизни. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время награждения группы общественных деятелей государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, были приняты поистине исторические решения, которые предопределят судьбу нации.

"Мы провели общенациональный референдум и приняли новую Конституцию. Наши граждане отдали свои голоса за новый Основной закон. Казахская мудрость гласит: "Единство – источник благополучия". Единство народа – незыблемая основа для роста и процветания нашего государства. Скоро впервые в истории Казахстана состоятся выборы в Курултай, которые, безусловно, станут важнейшим событием в жизни страны. Сейчас в самом разгаре электоральная кампания. Партии демонстрируют высокие стандарты политической культуры. Мы стоим на пороге судьбоносных событий".Касым-Жомарт Токаев

Впереди, как подчеркнул Токаев, казахстанцев ждет очень ответственный период.

"Уверен, сплотившись, мы сумеем направить весь наш опыт и энергию во благо нашей Родины".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 15:03
Где и как казахстанцы смогут узнать свой избирательный участок для голосования на выборах в Курултай

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года. К участию в них допущены семь партий.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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