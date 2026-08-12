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События

Прямо на барной стойке: опасной "дурью" открыто торговали в ночном клубе Астаны

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 00:30 Фото: unsplash
В одном из ночных заведений Астаны полицейские пресекли незаконную продажу сильнодействующих веществ. Запрещенные "шарики" продавали посетителям прямо на барной стойке, сообщает Zakon.kz.

Рейд по увеселительным заведениям столицы провели сотрудники Департамента полиции. В ходе проверки выяснилось, что для употребления опасных веществ администрация заведения выделила отдельное спецпомещение.

На месте стражи порядка изъяли три баллона и уже готовые к реализации "шарики".

По подозрению в сбыте силовики задержали 22-летнюю администратора клуба. В отношении нее и других причастных лиц начато расследование.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили 12 августа 2026 года в ДП Астаны.

9 февраля 2026 года МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением по "веселящему газу".

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Канат Болысбек
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