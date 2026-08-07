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Туризм

В Лондоне гостям пабов хотят запретить пить возле барной стойки

Пабы Лондона, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:30 Фото: independent.co.uk
Власти лондонского района Вестминстер намерены запретить пить в пабах, стоя возле барной стойки, сообщает Zakon.kz.

Из нового постановления чиновников следует, что получающие лицензию заведения должны:

  • препятствовать чрезмерному употреблению алкоголя;
  • способствовать увеличению количества сидячих мест в заведениях, где подают алкоголь, чтобы люди могли сидеть и наслаждаться напитками;
  • заказывать еду с обслуживанием за столиком, а не в открытой зоне бара, где люди пьют стоя.

Как пишет The Guardian, инициативу раскритиковали. Со слов жителей Лондона, питье в пабах у барной стойки – это многовековая британская традиция, способствующая сплочению общества. Англичане уверены, что ограничения противоречат духу пабов.

По словам активистов, предложение вредит:

  • экономическому росту;
  • культурному облику города;
  • индустрии гостеприимства.
"Стоять в пабах всегда было частью британской культуры. Так люди знакомятся друг с другом, смотрят спортивные трансляции, ждут, пока их обслужат, и наслаждаются уникальной атмосферой", – отметил исполнительный директор Ассоциации индустрии ночного времени Майкл Килл.

На индивидуальной гонке "Тур де Франс" уже ввели новое правило. Теперь специальный контролер проверяет бюстгальтеры велосипедисток.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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