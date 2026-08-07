В Лондоне гостям пабов хотят запретить пить возле барной стойки
Фото: independent.co.uk
Власти лондонского района Вестминстер намерены запретить пить в пабах, стоя возле барной стойки, сообщает Zakon.kz.
Из нового постановления чиновников следует, что получающие лицензию заведения должны:
- препятствовать чрезмерному употреблению алкоголя;
- способствовать увеличению количества сидячих мест в заведениях, где подают алкоголь, чтобы люди могли сидеть и наслаждаться напитками;
- заказывать еду с обслуживанием за столиком, а не в открытой зоне бара, где люди пьют стоя.
Как пишет The Guardian, инициативу раскритиковали. Со слов жителей Лондона, питье в пабах у барной стойки – это многовековая британская традиция, способствующая сплочению общества. Англичане уверены, что ограничения противоречат духу пабов.
По словам активистов, предложение вредит:
- экономическому росту;
- культурному облику города;
- индустрии гостеприимства.
"Стоять в пабах всегда было частью британской культуры. Так люди знакомятся друг с другом, смотрят спортивные трансляции, ждут, пока их обслужат, и наслаждаются уникальной атмосферой", – отметил исполнительный директор Ассоциации индустрии ночного времени Майкл Килл.
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