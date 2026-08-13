#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
События

"А где Лунтик?": фотограф из Алматы показал завораживающие кадры Луны

Луна, здания, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 11:46 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 12 августа 2026 года поделился 15 впечатляющими кадрами Луны, на создание которых, по его словам, ушли годы работы, сообщает Zakon.kz.

В описании к своей публикации мастер подчеркивает, что настали темные августовские ночи – время наблюдать за небом: звездами, Млечным Путем, падающими Персеидами и, конечно, красавицей Луной.

"Луна – это мой любимый небесный объект. Я снимаю ее уже много лет, и за это время накопилось множество завораживающих фотографий – кадров, ради которых приходилось не спать ночами, рассчитывать азимут, тащить в горы тяжелые объективы, искать идеальные ракурсы, разочаровываться из-за погоды и снова и снова возвращаться в надежде поймать тот самый заветный кадр".Дмитрий Доценко

Фотограф отмечает, что Луна на протяжении всей истории человечества всегда была рядом. Она была объектом изучения, восхищения и даже поклонения.

"Я часто прихожу к мысли, что Луна – великолепное украшение нашего неба, а ее восходы и закаты – невероятное и совершенно бесплатное зрелище, которое красивее любых салютов и лазерных шоу".Дмитрий Доценко
  • Это уже не просто фотография – это искусство видеть то, мимо чего другие проходят взглядом. Каждый ракурс – отдельная история.
  • Невероятные и потрясающие фотографии.
  • Все фотографии изумительные. Шикарные. Благодаря вам я вижу красоту нашей страны.
  • Все ваши фотографии это шедевр! Вы кудесник! Увидеть самому и показать это другим, поделиться такой красотой – это тоже труд! – пишут слова благодарности под постом пользователи соцсетей.

Кроме того, несколько дней ранее Доценко успел заснять восход Луны в горах Алматы.

Комментаторы с юмором попросили снять Луну чуть с другого ракурса, чтобы увидеть Лунтика.

"Он на Землю упал", – пошутил в ответ Доценко.

28 июля 2026 года Доценко рассказывал, что во время поездки в Кокшетау решил заехать в Бурабай. Спонтанная остановка обернулась серией впечатляющих фотографий жемчужины Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Социальные сети, телеграм, telegram, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети
11:56, Сегодня
Telegram "упал" в Казахстане
Волшебную зимнюю сказку показал популярный фотограф из Алматы
00:09, 23 января 2025
Волшебную зимнюю сказку показал популярный фотограф из Алматы
Город, луна, небо
21:29, 28 августа 2025
Движение молодой луны в Астане запечатлел популярный фотограф
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ITA
13:09, Сегодня
Боец ММА из Кыргызстана Махмедов дисквалифицирован за допинг: он попался на ЧМ в Астане
Определены судьи и инспекторы матчей 22-го тура Премьер-лиги
12:54, Сегодня
Определены судьи и инспекторы матчей 22-го тура Премьер-лиги
Рыбакина вернулась на первое место чемпионской гонки
12:36, Сегодня
Елена Рыбакина вернулась на вершину чемпионской гонки WTA
Арман Царукян
12:36, Сегодня
Царукян пообщался с узбеком Рузибоевым на тренировке и начал подготовку к бою
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: