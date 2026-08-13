"А где Лунтик?": фотограф из Алматы показал завораживающие кадры Луны

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 12 августа 2026 года поделился 15 впечатляющими кадрами Луны, на создание которых, по его словам, ушли годы работы, сообщает Zakon.kz.

В описании к своей публикации мастер подчеркивает, что настали темные августовские ночи – время наблюдать за небом: звездами, Млечным Путем, падающими Персеидами и, конечно, красавицей Луной.

"Луна – это мой любимый небесный объект. Я снимаю ее уже много лет, и за это время накопилось множество завораживающих фотографий – кадров, ради которых приходилось не спать ночами, рассчитывать азимут, тащить в горы тяжелые объективы, искать идеальные ракурсы, разочаровываться из-за погоды и снова и снова возвращаться в надежде поймать тот самый заветный кадр". Дмитрий Доценко

Фотограф отмечает, что Луна на протяжении всей истории человечества всегда была рядом. Она была объектом изучения, восхищения и даже поклонения.

"Я часто прихожу к мысли, что Луна – великолепное украшение нашего неба, а ее восходы и закаты – невероятное и совершенно бесплатное зрелище, которое красивее любых салютов и лазерных шоу". Дмитрий Доценко

Это уже не просто фотография – это искусство видеть то, мимо чего другие проходят взглядом. Каждый ракурс – отдельная история.

Невероятные и потрясающие фотографии.

Все фотографии изумительные. Шикарные. Благодаря вам я вижу красоту нашей страны.

Все ваши фотографии это шедевр! Вы кудесник! Увидеть самому и показать это другим, поделиться такой красотой – это тоже труд! – пишут слова благодарности под постом пользователи соцсетей.

Кроме того, несколько дней ранее Доценко успел заснять восход Луны в горах Алматы.

Комментаторы с юмором попросили снять Луну чуть с другого ракурса, чтобы увидеть Лунтика.

"Он на Землю упал", – пошутил в ответ Доценко.

28 июля 2026 года Доценко рассказывал, что во время поездки в Кокшетау решил заехать в Бурабай. Спонтанная остановка обернулась серией впечатляющих фотографий жемчужины Казахстана.